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الصباح الفني

طــرح‭ ‬كليــب‭ “‬الإخوان‭”‬

منذ 3 دقائق
من‭ ‬كواليس‭ ‬تصوير‭ ‬الفيلم‭ (‬خاص‭) ‬
أطلق‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬الفيلم‭ ‬السينمائي‭ “‬الإخوان‭”‬،‭ ‬على‭ ‬موقع‭ “‬يوتوب‭” ‬ومختلف‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬فيديو‭ ‬كليب‭ ‬خاصا‭ ‬بالعمل‭.‬ ويعد‭ ‬الكليب‭ ‬فكرة‭ ‬عبد‭ ‬العالي‭ ‬لمهر‭ ‬المعروف‭ ‬باسم‭ “‬طاليس‭” ‬والذي‭ ‬أشرف‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬العمل،‭ ‬فيما‭ ‬تكلف‭ ‬أيوب‭ ‬إدري‭ ‬وسعيد‭ ‬ووديع‭ ‬بكتابة‭ ‬كلمات‭ ‬الأغنية،‭ ‬أما‭ ‬التوزيع‭ ‬الموسيقي‭ ‬فهو‭ ‬من‭ ‬توقيع‭ ‬سفيان‭ ‬AZ‭ .‬ وأشرف‭أكمل القراءة »


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