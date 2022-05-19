الصباح الفني
طــرح كليــب “الإخوان”
أطلق فريق عمل الفيلم السينمائي “الإخوان”، على موقع “يوتوب” ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو كليب خاصا بالعمل. ويعد الكليب فكرة عبد العالي لمهر المعروف باسم “طاليس” والذي أشرف أيضا على العمل، فيما تكلف أيوب إدري وسعيد ووديع بكتابة كلمات الأغنية، أما التوزيع الموسيقي فهو من توقيع سفيان AZ . وأشرفأكمل القراءة »
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