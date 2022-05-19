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بوشهري في “انتقام مشروع” أعلن الفنان عبد الله بو شهري عن قرب عرض عمل جديد له يحمل اسم “انتقام مشروع”، وكتب عبر حسابه على “إنستغرام”، “قريبا مسلسل (انتقام مشروع) على شاهد في آي بي”، مضيفا “أول عمل يصور بين الكويت والعراق بعد 33 سنة…بعيد كل البعد عن السياسة… استمتعوا فيأكمل القراءة »
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