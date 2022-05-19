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الصباح الفني

بوركون‭ ‬يعيد‭ ‬توزيع ‭”‬شحال‭ ‬تسنيتك‭ ‬ما‭ ‬جيتي‭”‬

منذ دقيقتين
اختار‭ ‬الفنان‭ ‬مصطفى‭ ‬بوركون‭ ‬إعادة‭ ‬أداء‭ ‬أغنية‭ “‬شحال‭ ‬تسنيتك‭ ‬ما‭ ‬جيتي‭”‬،‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أشهر‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬ريبرتواره‭ ‬الفني،‭ ‬والتي‭ ‬حققت‭ ‬نجاحا‭ ‬كبيرا‭ ‬منذ‭ ‬طرحها،‭ ‬بتوزيع‭ ‬موسيقي‭ ‬جديد‭.‬ وضرب‭ ‬مصطفى‭ ‬بوركون‭ ‬موعدا‭ ‬لجمهوره‭ ‬اليوم‭ (‬الجمعة‭) ‬مساء‭ ‬على‭ ‬قناته‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ “‬يوتوب‭”‬،‭ ‬إذ‭ ‬أكد‭ ‬عبر‭ ‬حساباته‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬أنه‭أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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