الصباح الفني
بوركون يعيد توزيع ”شحال تسنيتك ما جيتي”
اختار الفنان مصطفى بوركون إعادة أداء أغنية “شحال تسنيتك ما جيتي”، واحدة من أشهر الأعمال في ريبرتواره الفني، والتي حققت نجاحا كبيرا منذ طرحها، بتوزيع موسيقي جديد. وضرب مصطفى بوركون موعدا لجمهوره اليوم (الجمعة) مساء على قناته الرسمية على “يوتوب”، إذ أكد عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أنهأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا