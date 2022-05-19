الرياضة
15 مليونا تخفف أزمة وفاق آسفي
أدى بعض الديون ولاعبوه ينتظرون ثلاث منح وراتبي شهرين انتعشت خزينة وفاق آسفي، الممارس في القسم الثاني هواة، بشكل ملحوظ، بعدما استفاد الفريق من منحة مالية قيمتها 150 ألف درهم، مقدمة له من مجلس جهة مراكش آسفي. ووفق معطيات حصلت عليها «الصباح» فإن رئيس الفريق وبمجرد ضخ المنحة المذكورة فيأكمل القراءة »
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