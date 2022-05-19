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الرياضة

عرض هزيل من جوفنتوس لبوغبا

منذ دقيقتين
أثارت تعليقات إعلامية إيطالية، حول عرض قدمه جوفنتوس للدولي الفرنسي بول بوغبا، لاعب مانشستر يونايتد، لإعادته إلى صفوف الفريق، سخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. وحسب الصحف الإيطالية، اقترح جوفنتوس على بوغبا راتبا أسبوعيا لا يتجاوز 160 ألف أورو، بالإضافة إلى منح ومكافآت، وهو أقل بكثير مما يتقاضاه في يونايتد،أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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