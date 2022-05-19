أســــــرة
تحلية كريمية بالتفاح
المقادير تفاحة واحدة نصف لتر من الحليب ملعقتان كبيرتان من النشا ملعقتان كبيرتان من السكر 2 فلان بنكهة كريم كراميل التزيين الموز طريقة التحضير نضع في وعاء الخلاط الكهربائي، التفاح مقطع قطعا صغيرة، ونضيف الحليب والنشا وفلان كراميل، نخفق جيدا، ثم نضع الخليط في إناء نضعه فوق النار حتى “يعقاد”.أكمل القراءة »
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