الرياضة
كاين يثير الجدل بتوتنهام
عاد الدولي الإنجليزي هاري كاين، بإثارة الجدل في توتنهام، إذ رجحت صحف بريطانية رحيله نهاية الموسم، خاصة إذا لم يتمكن الفريق من ضمان مقعد في عصبة أبطال أوربا. وينافس توتنهام على المشاركة في العصبة الموسم المقبل، إذ يحتل الرتبة الخامسة، على بعد نقطة من صاحب الرتبة الرابعة المؤهلة للعصبة، والتيأكمل القراءة »
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