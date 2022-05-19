الرياضة
سخط بالجديدة بسبب حذراف
يواجه زكرياء حذراف، لاعب الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، موجة غضب عارمة بالجديدة، بعد تصرفه في المباراة التي تعادل فيها فريقه أمام ضيفه اتحاد طنجة الاثنين الماضي. وتلقى حذراف البطاقة الصفراء من قبل حكم المباراة رضوان جيد بإشعار من الحكم الرابع، بعدما تسلق سياج الملعب وطالب الجماهير بمده بلافتة صغيرةأكمل القراءة »
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