اذاعة وتلفزيون
“الديفا” تعود إلى الأرشيف
اختارت الفنانة سميرة سعيد، تقاسم بعض أعمالها الفنية القديمة مع متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام”. وعادت سعيد إلى الأرشيف بنشر مقطع من أغنيتها الشهيرة “جاني بعد يومين” ومقطع آخر من أغنية “يوم ورا يوم”، والتي جمعتها بالفنان الجزائري الشاب مامي، والتي طرحتها قبل 20 سنة. وحظيت خطوة سعيد بتفاعل متابعيها،أكمل القراءة »
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