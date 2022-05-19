الرياضة
تمثال لأغويرو بمانشستر
دشن النجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، لاعب مانشستر سيتي السابق، تمثاله الخاص قرب ملعب الاتحاد، بحضور وسائل الإعلام الأنصار ومسؤولي الفريق. ووعد مانشستر سيتي ببناء تمثال لأغويرو أمام مدخل ملعب الاتحاد، بعدما قضى فترة رائعة مع النادي، حقق فيها ألقابا عديدة، وبات خلالها أفضل هداف في تاريخه. واضطر أغويرو إلى إنهاءأكمل القراءة »
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