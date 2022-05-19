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اذاعة وتلفزيون

“دوزيم” تراهن على “بغيت حياتك”

منذ دقيقتين
مسلسل من إخراج العوفير ضمن شبكة القناة للموسم المقبل   يترقب أن تشرع القناة الثانية “دوزيم” في بث أحداث مسلسل جديد، من إخراج شوقي العوفير، يحمل عنوان “بغيت حياتك”.  ويجمع المسلسل الجديد، والذي ستراهن عليه القناة من أجل كسب رهان نسب المشاهدة، عددا من الأسماء، علما أن شركة “عليان” لصاحبها نبيلأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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