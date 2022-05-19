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حوادث

‭”‬بسيج‭” ‬على‭ ‬خط‭ ‬السطو‭ ‬على‭ ‬بنك‭ ‬بالبيضاء

منذ دقيقتين
المتهم‭ ‬أوقف‭ ‬داخل‭ ‬حافلة‭ ‬لنقل‭ ‬المسافرين‭  (‬أرشيف‭)‬
التحقيقات‭ ‬تهدف‭ ‬للتأكد‭ ‬إن‭ ‬كانت‭ ‬للعملية‭ ‬خلفية‭ ‬إرهابية لم‭ ‬تدم‭ ‬محاولة‭ ‬فرار‭ ‬المتهم‭ ‬بالسطو‭ ‬على‭ ‬وكالة‭ ‬بنكية‭ ‬بالبيضاء‭ ‬طويلا،‭ ‬أول‭ ‬أمس‭ (‬الثلاثاء‭)‬،‭ ‬إذ‭ ‬تمكنت‭ ‬عناصر‭ ‬المصلحة‭ ‬الولائية‭ ‬بمراكش‭ ‬بتنسيق‭ ‬مع‭ ‬نظيرتها‭ ‬بالبيضاء،‭ ‬ساعات‭ ‬بعد‭ ‬تنفيذ‭ ‬العملية،‭ ‬من‭ ‬إيقافه‭ ‬داخلة‭ ‬حافلة‭ ‬لنقل‭ ‬المسافرين‭ ‬متجهة‭ ‬إلى‭ ‬تزنيت،‭ ‬بعد‭ ‬تحديد‭ ‬هويته‭ ‬بناء‭ ‬على‭أكمل القراءة »


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