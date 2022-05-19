حوادث
”بسيج” على خط السطو على بنك بالبيضاء
التحقيقات تهدف للتأكد إن كانت للعملية خلفية إرهابية لم تدم محاولة فرار المتهم بالسطو على وكالة بنكية بالبيضاء طويلا، أول أمس (الثلاثاء)، إذ تمكنت عناصر المصلحة الولائية بمراكش بتنسيق مع نظيرتها بالبيضاء، ساعات بعد تنفيذ العملية، من إيقافه داخلة حافلة لنقل المسافرين متجهة إلى تزنيت، بعد تحديد هويته بناء علىأكمل القراءة »
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