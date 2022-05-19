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دي‭ ‬معاك‭ ‬هادي

منذ 3 دقائق
مهارات يلتحق‭ ‬الشباب‭ ‬المغاربة‭ ‬بالكليات‭ ‬والجامعات‭ ‬مباشرة‭ ‬بعد‭ ‬الباكلوريا،‭ ‬ويقع‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬تحت‭ ‬ضغط‭ ‬الأسرة‭ ‬وغياب‭ ‬البدائل،‭ ‬وهناك‭ ‬من‭ ‬يقضي‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬في‭ ‬التسكع،‭ ‬وبعد‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬شهادة،‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬مستحيلا‭ ‬أن‭ ‬يلج‭ ‬بها‭ ‬سوق‭ ‬الشغل،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬التخصصات،‭ ‬التي‭ ‬وجدت‭ ‬من‭أكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق


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