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دي معاك هادي
مهارات يلتحق الشباب المغاربة بالكليات والجامعات مباشرة بعد الباكلوريا، ويقع هذا الأمر تحت ضغط الأسرة وغياب البدائل، وهناك من يقضي هذه الفترة في التسكع، وبعد 5 سنوات أو أكثر يحصل على شهادة، من الصعب إن لم يكن مستحيلا أن يلج بها سوق الشغل، خاصة في بعض التخصصات، التي وجدت منأكمل القراءة »
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