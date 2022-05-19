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الرياضة

غضب بإنجلترا بسبب رونالدو

منذ دقيقتين
عبرت جماهير كثيرة ل”البريمير ليغ”، عن غضبها على الاتحاد الإنجليزي، لمنحه جائزة أفضل لاعب لشهر أبريل، للبرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد، رغم تواضع مستواه. وذهبت بعض الجماهير أبعد من ذلك، ووصفت منحه الجائزة ب”الفضيحة”، خاصة أن جماهير فريقه مانشستر يونايتد، انتقدته بشدة، بل طالبت برحيله، بسبب عجز الفريق عنأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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