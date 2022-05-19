الرياضة
غضب بإنجلترا بسبب رونالدو
عبرت جماهير كثيرة ل”البريمير ليغ”، عن غضبها على الاتحاد الإنجليزي، لمنحه جائزة أفضل لاعب لشهر أبريل، للبرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد، رغم تواضع مستواه. وذهبت بعض الجماهير أبعد من ذلك، ووصفت منحه الجائزة ب”الفضيحة”، خاصة أن جماهير فريقه مانشستر يونايتد، انتقدته بشدة، بل طالبت برحيله، بسبب عجز الفريق عنأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا