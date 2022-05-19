الرياضة
كوتينيو ينضم لأستون فيلا
ضم نادي أستون فيلا الإنجليزي، البرازيلي فيليبي كوتينيو، نهائيا، قادما من برشلونة، بقيمة 20 مليون أورو، بعد نهاية فترة إعارته. وقدم الفريق الإنجليزي عرضا لبرشلونة، من أجل تفعيل بند اقتناء عقد اللاعب، وهو ما استجاب له الفريق الكاتالوني بسرعة، بما أنه يرغب في التخلص من الدولي البرازيلي. واعتبر كوتينيو منأكمل القراءة »
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