حوادث
مسن يهتك عرض طفل
باشرت عناصر الدرك الملكي إقليم بني ملال، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، حول قضية تتعلق بالاشتباه في تورط مسن في هتك عرض طفل، لكشف ملابسات الواقعة وظروف وقوعها وخلفياتها، ولحصر عدد ضحاياه في ظل تداول معطيات تفيد تورطه في الاعتداء على قاصرين آخرين. وحسب مصادر “الصباح”، فإن «البيدوفيل» الموقوف،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا