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حوادث

مسن يهتك عرض طفل

منذ دقيقتين
باشرت عناصر الدرك الملكي إقليم بني ملال، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، حول قضية تتعلق بالاشتباه في تورط مسن في هتك عرض طفل، لكشف ملابسات الواقعة وظروف وقوعها وخلفياتها، ولحصر عدد ضحاياه في ظل تداول معطيات تفيد تورطه في الاعتداء على قاصرين آخرين. وحسب مصادر “الصباح”، فإن «البيدوفيل» الموقوف،أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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