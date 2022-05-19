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حوادث

تفكيك عصابة سرقة بحد السوالم

منذ دقيقتين
أفرادها من ذوي السوابق يستعينون بدراجات نارية وأسلحة بيضاء لإسقاط الضحايا تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي حد السوالم، أخيرا، من تفكيك عصابة إجرامية للسرقة وتحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض، تعتمد في عملياتها على دراجتين ناريتين من نوع “السي 50″ و”السي 90”. وحسب مصادر “الصباح”، فإن العصابة تتكون منأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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