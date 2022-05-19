الرياضة
453 لاعبا في دوري فرتوت بمرنيسة
يستعد النسيج الجمعوي بمرنيسة، بإقليم تاونات، لتنظيم اليوم الختامي للدوري الرمضاني في نسخته الأولى، الأحد المقبل، والذي يخصص لتكريم وجه رياضي من أبناء المنطقة. وأطلق اسم يوسف فرتوت على دورة هذه السنة، والتي شارك فيها 48 فريقا، من خمس جماعات قروية مجاورة، وقرابة 453 لاعبا في فئتي الشباب والفتيان، تبارواأكمل القراءة »
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