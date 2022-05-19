fbpx
الرياضة

453 لاعبا في دوري فرتوت بمرنيسة

منذ 3 دقائق
يستعد النسيج الجمعوي بمرنيسة، بإقليم تاونات، لتنظيم اليوم الختامي للدوري الرمضاني في نسخته الأولى، الأحد المقبل، والذي يخصص لتكريم وجه رياضي من أبناء المنطقة. وأطلق اسم يوسف فرتوت على دورة هذه السنة، والتي شارك فيها 48 فريقا، من خمس جماعات قروية مجاورة، وقرابة 453 لاعبا في فئتي الشباب والفتيان، تبارواأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة