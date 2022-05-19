حوادث
قتيل في حادثة بالجديدة
لقي شاب في عقده الثالث مصرعه في حادثة سير مروعة وأصيب مرافقه إصابات بالغة، ووقعت الحادثة بالتقاطع الطرقي المحاذي لملعب الأشهب وسط الجديدة في الساعات الأولى من صباح السبت الماضي، بين سيارة خفيفة كان على متنها شابان قادمان من الطريق القادمة من قصر العدالة في اتجاه شارع عبد الرحمان الدكاليأكمل القراءة »
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