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أســــــرة

الحب اللامشروط للطفل

منذ 3 دقائق
Mother and child are hugging and having fun outdoor in nature
العلوي الأمراني قال إن الآباء ينبغي أن يحبوا أطفالهم في كل الحالات أكد مهدي العلوي الأمراني، مختص في العلاج السلوكي المعرفي والعلاج الأسري النسقي ل”الصباح” أن من الأخطاء التي يقع فيه العديد من الآباء أن يقولوا عبارة “عليك ابني أن تقوم بهذا الأمر كي أحبك”. وأوضح العلوي الأمراني أن هذاأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق


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