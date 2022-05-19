أســــــرة
الحب اللامشروط للطفل
العلوي الأمراني قال إن الآباء ينبغي أن يحبوا أطفالهم في كل الحالات أكد مهدي العلوي الأمراني، مختص في العلاج السلوكي المعرفي والعلاج الأسري النسقي ل”الصباح” أن من الأخطاء التي يقع فيه العديد من الآباء أن يقولوا عبارة “عليك ابني أن تقوم بهذا الأمر كي أحبك”. وأوضح العلوي الأمراني أن هذاأكمل القراءة »
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