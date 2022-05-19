حوادث
المؤبد لمغربيين مثلا بجثة إيطالية
الجريمة وصفت بـ “البشعة” والمتهمان ترصدا للضحية لسرقتها أدانت محكمة الجنايات في منطقة “أوديني”بإيطاليا، مغربيين بالمؤبد لتورطهما في قتل إيطالية داخل منزلها، والتمثيل بجثتها، في جريمة وصفتها وسائل الإعلام الإيطالية بـ”البشعة والمخيفة”. ونقل التلفزيون الإيطالي تفاصيل محاكمة المغربيين وإدانتهما بالمؤبد، ففي تغطية خاصة قال معدو أحد البرامج إن المتهمين “و.ب”،أكمل القراءة »
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