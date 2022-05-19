وطنية
شبهات حول صفقة تخييم بالصحة
نبه عاملون بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى المخصص المالي المبالغ فيه، حسب تعبيرهم، لتنظيم المخيمات الصيفية لفائدة الأطفال لموسم 2022، مؤكدين أن مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بأوضاع شغيلة القطاع الصحي العمومي فتحت طلب عروض أمام شركات مختصة للاستفادة من صفقة عمومية وصلت إلى 6 ملايين و870 ألف درهم (687 مليونأكمل القراءة »
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