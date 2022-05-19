أســــــرة
5 طرق للتخلص من الشخير
هناك بعض الطرق التي تساعد على التخلص من الشخير. أول طريقة هي خسارة الوزن لدى الذين يعانون السمنة، إذ أن ذلك كفيل بالتخلص من الشخير المزعج. ومن الطرق التي ينصح بها، النوم على أحد الجانبين، سيما أن النوم على الظهر قد يتسبب أحيانا في تحرك اللسان في فمك ليغلق الحلقأكمل القراءة »
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