أســــــرة
التنمر على ذوي الاحتياجات… معاناة مضاعفة
يتعرض الكثير من الأطفال للمضايقات، إلا أن الذين يعانون صعوبات التعلم واعاقة ذهنية متوسطة، معرضون لذلك بشكل أكبر، باعتبار أن المتنمرين يعتبرونهم ضحايا في المتناول، بسبب عدم قدرتهم على الكلام والتواصل مع الآخرين. ويؤكد الاختصاصيون أن التنمر لا يحدث فقط لأصغر طفل، بل يستهدف أولئك الذين يبدو أنهم أقل قوة،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا