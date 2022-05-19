وطنية
باشاوات وسط نيران حرب “الشيشة”
تكاثر أوكار «المعسل» في مقاه لا يتوفر بعضها حتى على رخصة تقديم المشروبات وضعت الداخلية باشاوات دوائر منتجعات في مرمى نيران الحرب على “الشيشة”، إثر مداهمات نفذتها سريات الدرك الملكي، أخيرا، بأوامر من النيابة العامة، كما حصل في سيدي رحال الشاطئ، بعد تكاثر أعداد المقاهي التي تقيم سهرات تؤثثها “أوركسترات”أكمل القراءة »
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