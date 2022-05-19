الرياضة
بلقاسمي عضوا بالجامعة الدولية للرياضة المدرسية
انتخب يوسف بلقاسمي، الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المغرب، نائبا أول لرئيس الجامعة الدولية للرياضة المدرسية، خلال الجمع العام المنعقد بداية الأسبوع الجاري، بنورماندي الفرنسية. وأوضح بلاغ للوزارة أن بلقاسمي انتخب خلال هذا الجمع، “المنعقد تزامنا مع الدورة 19 للجمنزياد العالمية المدرسية التي تحتضنها فرنسا، خلال الفترةأكمل القراءة »
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