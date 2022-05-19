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أســــــرة

السعادة الزوجية… الأنانية تقتل الحلم

منذ 3 دقائق
المختصون في العلاقات الزوجية يحددون مقومات تحقيقها تعتبر السعادة الزوجية من الأمور التي يطمح إليها العديد من الأزواج، لكن تحقيقها أمر صعب بالنسبة إلى الكثيرين، لأنها تتطلب توفر العديد من المقومات. ويؤكد المختصون أن السعادة الزوجية تصبح حلما بعيد المنال حين يكون أحد شريكي الحياة يتسم بالأنانية ولا يهتم سوىأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق


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