حوادث
تأييد عقوبة متهمين بتعشير سيارات
ثبتت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بفاس، أخيرا، عقوبة متهم بالمشاركة في الارتشاء، في ملف تعشير سيارات وافدة على المغرب في فترة الحجر الصحي، بعدما فصلت ملفه في جلسة سابقة، لإنجاز المسطرة الغيابية في حقه قبل حضوره واعتذار دفاعه عنه. وأدين المتهم ابتدائيا ب8 أشهر حبسا نافذا و5 آلاف درهم،أكمل القراءة »
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