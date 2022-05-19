الرياضة
استنفار بالرجاء بسبب الرئاسة
رؤساء سابقون يجسون نبض المنخرطين ودعوة لعقد جمع انتخابي في أسرع وقت علمت «الصباح» أن منخرطين ورؤساء قدامى للرجاء، عقدوا اجتماعات من أجل تدارس الخيارات المتاحة بخصوص ترشيحات الرئاسة للفترة المقبلة، بعد إعلان المكتب استقالته الجماعية. وترأس رئيسان سابقان للرجاء اجتماعا حضره منخرطون، لجس نبضهم، ومدى اهتمامهم بعودتهما للرئاسة، كماأكمل القراءة »
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