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الرياضة

9 ميداليات للمنتخب بمونديال “الكيك بوكسينغ”

منذ دقيقتين
فاز المنتخب الوطني الرديف ل”الكيك بوكسينغ”، بتسع ميداليات، منها ذهبية واحدة، خلال كأس العالم التي احتضنتها اسطنبول التركية، نهاية الأسبوع الماضي. وفاز محمد ياسين محسون بالميدالية الذهبية، في وزن أقل من 67 كيلوغراما، لصنف “اللاوكيك”، بعد فوزه في النهاية على التركي كاركوز هازان. وعادت الميدالية الفضية لمحسن بوفار، في وزنأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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