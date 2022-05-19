الرياضة
رسالة رياضية: اللعب النظيف
أعلنت جامعة كرة القدم مجموعة من الشروط للترخيص للأندية بانتداب لاعبين في الانتقالات الصيفية المقبلة. وفي الاحتراف، تدخل هذه الشروط ضمن لوائح التوازن المالي، وهي مسائل إجبارية وروتينية، مقابل الحصول على رخصة الممارسة في أي بطولة احترافية، أما المنع من الانتداب، فيبقى عقوبة من بين عقوبات يفترض أن تسلط علىأكمل القراءة »
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