fbpx
الرياضة

رسالة رياضية: اللعب النظيف

منذ 3 دقائق
عبد الإله المتقي
أعلنت جامعة كرة القدم مجموعة من الشروط للترخيص للأندية بانتداب لاعبين في الانتقالات الصيفية المقبلة. وفي الاحتراف، تدخل هذه الشروط ضمن لوائح التوازن المالي، وهي مسائل إجبارية وروتينية، مقابل الحصول على رخصة الممارسة في أي بطولة احترافية، أما المنع من الانتداب، فيبقى عقوبة من بين عقوبات يفترض أن تسلط علىأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة