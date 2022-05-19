الرياضة
إناث خريبكة في نصف نهائي الكأس
تأهلت إناث أولمبيك خريبكة لكرة القدم، إلى نصف نهائي كأس العرش، بعد فوزهن بملعب مولاي الحسن بخريبكة، على شباب أطلس خنيفرة، بالضربات الترجيحية (5-4) لحساب دور ربع النهاية. وانتظرت لاعبات أولمبيك خريبكة الدقيقة 90، إذ تمكنت العميدة كلثوم معيزي من تسجيل هدف التعادل، أمام شباب أطلس خنيفرة الذي بادر إلىأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا