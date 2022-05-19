الرياضة
كواليس الفرق
الوداد الرياضي يستفيد لاعبو الوداد، اليوم (الخميس)، من عطلة، منحها إياهم المدرب وليد الركراكي، مباشرة بعد مواجهة المغرب الفاسي، أمس (الأربعاء)، لحساب مؤجل الجولة 23. ويستأنف الوداد، تداريبه، غدا (الجمعة)، استعدادا لمواجهة أولمبيك خريبكة، لحساب الجولة 24، بمركبه محمد بنجلون، بحضور جميع لاعبيه، باستثناء الليبي مؤيد اللافي المقبل على عمليةأكمل القراءة »
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