الرياضة
الوداد يحاول تجهيز المترجي للنهائي
اللاعب يكتفي بتداريب انفرادية يسارع الطاقم الطبي للوداد الزمن من أجل إعداد زهير المترجي للمباراة النهائية لعصبة الأبطال، أمام الأهلي المصري، في 30 ماي الجاري. ويبذل الطاقم الطبي، بقيادة أنيس شاغو، مجهودات جبارة لعلاج المترجي من الإصابة التي تعرض لها، في إحدى الحصص، التي سبقت مواجهة الجيش الملكي، وحرمته منأكمل القراءة »
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