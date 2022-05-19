حوادث
اعتقالات في قضية تخريب خريبكة
حموشي يتكلف بعلاج رجال الشرطة المصابين ومذكرات بحث في حق المتورطين أحال الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بخريبكة، صباح أمس (الأربعاء)، المتهمين التسعة من مناصري فريق الرجاء البيضاوي على قاضي التحقيق، للاستماع إليهم حول التهم المنسوبة إليهم، والمتعلقة بتكوين عصابة إجرامية وتخريب منقولات وتجهيزات ومواد غذائية في إطار جماعات باستعمالأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا