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حوادث

اعتقالات‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬تخريب‭ ‬خريبكة

منذ 3 دقائق
القاصر‭ ‬ستخضع‭ ‬لعملية‭ ‬جراحية‭              (‬أرشيف‭)‬
حموشي‭ ‬يتكلف‭ ‬بعلاج‭ ‬رجال‭ ‬الشرطة‭ ‬المصابين‭ ‬ومذكرات‭ ‬بحث‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬المتورطين أحال‭ ‬الوكيل‭ ‬العام‭  ‬للملك‭ ‬بمحكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬بخريبكة،‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ (‬الأربعاء‭)‬،‭ ‬المتهمين‭ ‬التسعة‭ ‬من‭ ‬مناصري‭ ‬فريق‭ ‬الرجاء‭ ‬البيضاوي‭ ‬على‭ ‬قاضي‭ ‬التحقيق،‭ ‬للاستماع‭ ‬إليهم‭ ‬حول‭ ‬التهم‭ ‬المنسوبة‭ ‬إليهم،‭ ‬والمتعلقة‭ ‬بتكوين‭ ‬عصابة‭ ‬إجرامية‭ ‬وتخريب‭ ‬منقولات‭ ‬وتجهيزات‭ ‬ومواد‭ ‬غذائية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جماعات‭ ‬باستعمال‭أكمل القراءة »


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