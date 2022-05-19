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وطنية

الداكي‭: ‬القضاة‭ ‬حاسمون‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬

منذ 3 دقائق
حسن‭ ‬الداكي‭ ‬رئيس‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭    (‬عبد‭ ‬الحق‭ ‬خليفة‭)‬
رئيس‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬القضاء‭ ‬في‭ ‬صلب‭ ‬التحولات‭ ‬الحقوقية‭ ‬التي‭ ‬عرفها‭ ‬المغرب أكد‭ ‬حسن‭ ‬الداكي،‭ ‬رئيس‭ ‬النيابة‭ ‬العامة،‭ ‬أن‭ ‬دور‭ ‬قضاة‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬وقضاة‭ ‬الحكم‭ ‬أساسي‭ ‬وحاسم‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬الالتزامات‭ ‬الدولية‭ ‬لبلادنا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭.‬ ‭ ‬وشدد‭ ‬رئيس‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬جعل‭ ‬القضاء‭ ‬في‭ ‬صلب‭ ‬التحولات‭ ‬الكبرى،‭أكمل القراءة »


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