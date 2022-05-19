وطنية
الداكي: القضاة حاسمون في ترسيخ حقوق الإنسان
رئيس النيابة العامة قال إن القضاء في صلب التحولات الحقوقية التي عرفها المغرب أكد حسن الداكي، رئيس النيابة العامة، أن دور قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم أساسي وحاسم في تنفيذ الالتزامات الدولية لبلادنا في مجال حقوق الإنسان. وشدد رئيس النيابة العامة على ضرورة جعل القضاء في صلب التحولات الكبرى،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا