وطنية
جماعة تحت وصاية رئيس سابق
وضع المجلس في حالة شلل تام ونسف أغلبيته لمنع النبش في تركة فاسدة يواجه مجلس جماعة الهراويين التابعة لتراب عمالة مديونة سيناريو شلل تام، بسبب ممارسات منتخب سابق يهدف من خلالها دفن تركات فساد تورطه وذلك بعرقلة عمل المكتب الحالي ونسف أغلبيته لمنعه من النبش في ملفاته. وما زالت الجماعةأكمل القراءة »
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