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وطنية

جماعة‭ ‬تحت‭ ‬وصاية‭ ‬رئيس‭ ‬سابق

منذ دقيقتين
وضع‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬شلل‭ ‬تام‭ ‬ونسف‭ ‬أغلبيته‭ ‬لمنع‭ ‬النبش‭ ‬في‭ ‬تركة‭ ‬فاسدة يواجه‭ ‬مجلس‭ ‬جماعة‭ ‬الهراويين‭ ‬التابعة‭ ‬لتراب‭ ‬عمالة‭ ‬مديونة‭ ‬سيناريو‭ ‬شلل‭ ‬تام،‭ ‬بسبب‭ ‬ممارسات‭ ‬منتخب‭ ‬سابق‭ ‬يهدف‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬دفن‭ ‬تركات‭ ‬فساد‭ ‬تورطه‭ ‬وذلك‭ ‬بعرقلة‭ ‬عمل‭ ‬المكتب‭ ‬الحالي‭ ‬ونسف‭ ‬أغلبيته‭ ‬لمنعه‭ ‬من‭ ‬النبش‭ ‬في‭ ‬ملفاته‭.‬ وما‭ ‬زالت‭ ‬الجماعة‭أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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