أســــــرة
الزوجة كثيرة الشكوى… التحدي
العلوي الأمراني قال إن تكرارها ا ينم عن حاجة نفسية وصف المهدي العلوي الأمراني، مختص في العلاج السلوكي المعرفي والعلاج الأسري النسقي ل”الصباح” الزوجة كثيرة الشكوى من أمور متعددة في حياتها بمثابة التحدي الذي يتعين على شريك حياتها مواجهته. وأكد العلوي الأمراني أنه ينبغي أن يتم التمييز بين حالتين منأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا