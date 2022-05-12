حوادث
إنقاذ 48 «حراك» أبحروا من سواحل الريف
أكدت مصادر مطلعة، أن خفر السواحل الإسباني أنقذ، الأحد الماضي، 48 مهاجرا سريا، يتحدرون من الحسيمة والنواحي، تم رصدهم في عرض البحر على متن قاربين مطاطيين. ووفقا للمصادر ذاتها، فإن المهاجرين السريين طلبوا المساعدة بعد فقدانهم السيطرة على الزورقين غير المعدين لتخطي البحر، والتقطت شارة الاستغاثة من قبل عناصر البحريةأكمل القراءة »
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