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حوادث

إنقاذ‭ ‬48‭ ‬‮«‬حراك‮»‬‭ ‬أبحروا‭ ‬من‭ ‬سواحل‭ ‬الريف

منذ دقيقة واحدة
أكدت‭ ‬مصادر‭ ‬مطلعة،‭ ‬أن‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬الإسباني‭ ‬أنقذ،‭ ‬الأحد‭  ‬الماضي،‭ ‬48‭ ‬مهاجرا‭ ‬سريا،‭ ‬يتحدرون‭ ‬من‭ ‬الحسيمة‭ ‬والنواحي،‭ ‬تم‭ ‬رصدهم‭ ‬في‭ ‬عرض‭ ‬البحر‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬قاربين‭ ‬مطاطيين‭.‬ ووفقا‭  ‬للمصادر‭ ‬ذاتها،‭ ‬فإن‭ ‬المهاجرين‭ ‬السريين‭ ‬طلبوا‭ ‬المساعدة‭ ‬بعد‭ ‬فقدانهم‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الزورقين‭ ‬غير‭ ‬المعدين‭ ‬لتخطي‭ ‬البحر،‭ ‬والتقطت‭ ‬شارة‭ ‬الاستغاثة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬عناصر‭ ‬البحرية‭أكمل القراءة »


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