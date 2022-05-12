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اذاعة وتلفزيون

قاعة للتدريس باسم الوالي

منذ 53 ثانية
  عبر الممثل والمخرج رشيد الوالي عن سعادته الكبيرة بإطلاق إسمه على قاعة للتدريس بمؤسسة تعليمية بإقليم تارودانت. وتقاسم الوالي صورا من حفل إطلاق اسمه على القاعة على حسابه الرسمي على “إنستغرام”، كما علق قائلا “ما أجمل الاعتراف. وما أجمل الوفاء. وما أجمل أن تلتقي بأناس يقدرونك حق قدرك ويساعدونكأكمل القراءة »


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منذ 53 ثانية


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