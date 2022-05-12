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اذاعة وتلفزيون

الاحتفاء بمدان في الحي المحمدي

منذ دقيقتين
نظمت جمعية “H.M” للفن والرياضة بالحي المحمدي بالبيضاء، الاثنين الماضي، أمسيتها السينمائية الخامسة، بحضور فعاليات ثقافية وفنية ورياضية في المنطقة. وشهدت الأمسية تكريم الفنان والمخرج السينمائي الغزواني مدان، إذ تم عرض فيلمين قصيرين للمحتفى به، تلاها نقاش مفتوح مع الجمهور حول أفلامه وقضايا السينما المغربية، علما أن الجمعية نفسها احتفلتأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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