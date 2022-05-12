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الرياضة

نداي حكما لبركان ومازيمبي

منذ 46 ثانية
عينت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم السنغالي ماغيت نداي، حكما لمباراة نهضة بركان ومازيمبي الكونغولي، الأحد المقبل، بالملعب البلدي ببركان، لحساب إياب نصف نهائي كأس «كاف». وسيساعد نداي زاخيلي سويلا من جنوب إفريقيا وصورو فاتسواني من ليسوطو، فيما عينت «كاف» برنارد كاميل من السيشل، حكما رابعا. وسبق للحكم السنغالي نداي قيادةأكمل القراءة »


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منذ 46 ثانية


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