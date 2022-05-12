وطنية
منحة الطلبة تشق “البام”
قيادي في الحزب يهاجم وزير التعليم العالي ويدعوه إلى تعميمها على الأغنياء والفقراء طالب النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة هشام المهاجري بتعميم المنحة الجامعية على جميع التلاميذ، بغض النظر عن دخل أسرهم ومستواهم الاجتماعي. وقال المهاجري، في تعقيبه خلال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب، الاثنين الماضي، وجهه لعبد اللطيفأكمل القراءة »
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