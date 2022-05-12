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وطنية

منحة‭ ‬الطلبة‭ ‬تشق‭ “‬البام‭”‬

منذ دقيقتين
قيادي‭ ‬في‭ ‬الحزب‭ ‬يهاجم‭ ‬وزير‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬ويدعوه‭ ‬إلى‭ ‬تعميمها‭ ‬على‭ ‬الأغنياء‭ ‬والفقراء طالب‭ ‬النائب‭ ‬البرلماني‭ ‬عن‭ ‬فريق‭ ‬الأصالة‭ ‬والمعاصرة‭ ‬هشام‭ ‬المهاجري‭ ‬بتعميم‭ ‬المنحة‭ ‬الجامعية‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬التلاميذ،‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬دخل‭ ‬أسرهم‭ ‬ومستواهم‭ ‬الاجتماعي‭.‬ وقال‭ ‬المهاجري،‭ ‬في‭ ‬تعقيبه‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬الأسئلة‭ ‬الشفوية‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬الاثنين‭  ‬الماضي،‭ ‬وجهه‭ ‬لعبد‭ ‬اللطيف‭أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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