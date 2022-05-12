الرياضة
اللافي يجري فحوصات بفرنسا
الطاقم الطبي يسعى إلى تفادي الجراحة وعودة اللاعب بسرعة يسافر الليبي مؤيد اللافي، لاعب الوداد الرياضي، الأسبوع المقبل، صوب فرنسا، من أجل إجراء فحوصات جديدة، للتأكد من طبيعة الإصابة، قبل الخضوع لعملية جراحية. ويحاول الطاقم الطبي للوداد، تفادي إجراء عملية جراحية، التي قد تغيب اللاعب لأزيد من ستة أشهر عنأكمل القراءة »
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