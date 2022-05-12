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حوادث

الحبس‭ ‬لمتهم‭ ‬بالسرقة‭ ‬والابتزاز‭ ‬الجنسي

منذ دقيقة واحدة
كمين‭ ‬مكن‭ ‬من‭ ‬إيقاف‭ ‬المتهم‭   (‬أرشيف‭)‬
اشترط‭ ‬على‭ ‬تلميذة‭ ‬ممارسة‭ ‬الجنس‭ ‬معه‭ ‬لاسترجاع‭ ‬هاتفها أدانت‭ ‬غرفة‭ ‬الجنايات‭ ‬الابتدائية‭ ‬التابعة‭ ‬لمحكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬بالجديدة،‭ ‬أخيرا‭ ‬متهما،‭ ‬وحكمت‭ ‬عليه‭ ‬بسنتين‭ ‬حبسا‭ ‬نافذا،‭ ‬بعد‭ ‬مؤاخذته‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬جناية‭ ‬السرقة‭ ‬الموصوفة‭ ‬والابتزاز‭ ‬الجنسي‭. ‬ وترصدت‭ ‬الضابطة‭ ‬القضائية‭ ‬للمتهم،‭ ‬بعد‭ ‬توصلها‭ ‬بشكاية‭ ‬من‭ ‬الضحية‭ ‬وهي‭ ‬تلميذة،‭ ‬أفادت‭ ‬فيها،‭ ‬أنها‭ ‬تشغل‭ ‬غرفة‭ ‬على‭أكمل القراءة »


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