حوادث
الحبس لمتهم بالسرقة والابتزاز الجنسي
اشترط على تلميذة ممارسة الجنس معه لاسترجاع هاتفها أدانت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا متهما، وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل جناية السرقة الموصوفة والابتزاز الجنسي. وترصدت الضابطة القضائية للمتهم، بعد توصلها بشكاية من الضحية وهي تلميذة، أفادت فيها، أنها تشغل غرفة علىأكمل القراءة »
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