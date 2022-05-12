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الرياضة

15 ألف تذكرة لأنصار الجيش وتطوان

منذ دقيقتين
ترخيص استثنائي لجمهور الفريق العسكري والنادي يؤمن تنقله كشفت مصادر مطلعة أن إدارة الجيش الملكي قررت تأمين تنقلات جماهيره إلى أكادير، لمتابعة المباراة النهائية، لنيل لقب كأس العرش أمام المغرب التطواني، بعد غد (السبت)، بالملعب الكبير. وحسب المصادر نفسها، فإن الفريق سيوزع التذاكر على 15 ألف مشجع، لمتابعة النهائي، وهيأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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