وطنية
استفهامات حول تجميد شكايات المال العام
بعضها رفع قبل ثلاث سنوات دون تحريكها وتخوفات من إفلات المفسدين من العقاب تهاطلت على النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف المكلفة بجرائم الأموال، أخيرا، شكايات عبارة عن تذكير بمآل، رفعها محامون يؤازرون مشتكين أو منظمات وجمعيات حقوقية، يسألون فيها عن سبب عدم تحريك شكايات تتعلق بالتلاعب في صفقات عمومية وتبديدأكمل القراءة »
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