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وطنية

استفهامات‭ ‬حول‭ ‬تجميد‭ ‬شكايات‭ ‬المال‭ ‬العام

منذ دقيقتين
بعضها‭ ‬رفع‭ ‬قبل‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬دون‭ ‬تحريكها‭ ‬وتخوفات‭ ‬من‭ ‬إفلات‭ ‬المفسدين‭ ‬من‭ ‬العقاب تهاطلت‭ ‬على‭ ‬النيابات‭ ‬العامة‭ ‬لدى‭ ‬محاكم‭ ‬الاستئناف‭ ‬المكلفة‭ ‬بجرائم‭ ‬الأموال،‭ ‬أخيرا،‭ ‬شكايات‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬تذكير‭ ‬بمآل،‭ ‬رفعها‭ ‬محامون‭ ‬يؤازرون‭ ‬مشتكين‭ ‬أو‭ ‬منظمات‭ ‬وجمعيات‭ ‬حقوقية،‭ ‬يسألون‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬سبب‭ ‬عدم‭ ‬تحريك‭ ‬شكايات‭ ‬تتعلق‭ ‬بالتلاعب‭ ‬في‭ ‬صفقات‭ ‬عمومية‭ ‬وتبديد‭أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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