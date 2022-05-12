الرياضة
ألكاراز … النجم الجديد للتنس
واصل الإسباني كارلوس ألكاراز، نتائجه الرائعة، بالفوز ببطولة مدريد ل”الماسترز”، قبل أيام، بعدما تفوق في النهائي على الألماني ألكسندر زفيريف المصنف ثانيا عالميا، أياما بعد الإطاحة بالمصنفين الأول والثالث، رافاييل نادال ونوفاك دجوكوفيتش. وخاض ألكاراز دورة تاريخية في العاصمة الإسبانية، قاهرا المصنفين الأوائل على العالم، ليصعد بذلك للرتبة السادسة فيأكمل القراءة »
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