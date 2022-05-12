fbpx
الرياضة

مفاجأة “نايكي” لليفربول

منذ دقيقتين
كشفت شركة «نايكي» عن قميص ليفربول الجديد، للموسم المقبل، واعتبر تاريخيا بحمله لونا واحدا وهو الأحمر، اللون التاريخي للنادي. وفضلت «نايكي» إصدار قميص أحمر بالكامل، لتأكيد هوية الفريق الملقب ب»الحمر». وتنتظر الشركة رقما قياسيا من المبيعات، لتتجاوز مبيعات قميص الموسم الماضي وما قبله، واللذين حققا رقما قياسيا أوربيا. ووقع ليفربولأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة