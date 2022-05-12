الرياضة
مفاجأة “نايكي” لليفربول
كشفت شركة «نايكي» عن قميص ليفربول الجديد، للموسم المقبل، واعتبر تاريخيا بحمله لونا واحدا وهو الأحمر، اللون التاريخي للنادي. وفضلت «نايكي» إصدار قميص أحمر بالكامل، لتأكيد هوية الفريق الملقب ب»الحمر». وتنتظر الشركة رقما قياسيا من المبيعات، لتتجاوز مبيعات قميص الموسم الماضي وما قبله، واللذين حققا رقما قياسيا أوربيا. ووقع ليفربولأكمل القراءة »
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