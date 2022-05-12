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حوادث

تسويق أجهزة مسروقة لشركة اتصالات

منذ 14 دقيقة
اعتقال متهمين عرضاها للبيع بالأنترنيت وأبحاث لإيقاف متورطين ومقتنين أحالت مصالح الشرطة القضائية، التابعة لولاية أمن البيضاء، صباح أمس (الأربعاء)، على وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية عين السبع، مشتبها فيهما تورطا في بيع وترويج أجهزة استقبال خاصة بالأنترنيت، تبين أنها مسروقة من شركة اتصالات. وعلمت “الصباح” أن أجهزة الاستقبال المسروقةأكمل القراءة »


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منذ 14 دقيقة


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